فتح: الرئيس عباس لم يلتقِ رئيس جهاز (شاباك) وما ينشره الإعلام الإسرائيلي أكاذيب مكشوفة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان - أرشيف

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خاص دنيا الوطن

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الأحد: إن ما يُشاع عبر وسائل الإعلام الإسرائيلي، بأن الرئيس محمود عباس، التقى رئيس جهاز (شاباك) نداف أرغمان، في رام الله، مجرد أكاذيب إسرائيلية، تهدف لضرب الوحدة الفلسطينية، التي تواجه (صفقة القرن)، وخطة "الضم" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الإعلام الإسرائيلي، يبث موجات مُحرضة، ويعتليها الدعاية والأكاذيب.



وقال المتحدث باسم حركة (فتح)، حسين حمايل لـ "دنيا الوطن": إن كافة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي مقطوعة، وينبغي عدم نشر مثل هذه الأكاذيب، لأنها تعود بالضرر على الشعب الفلسطيني، وتسعى لإحباطه، ويجب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، أو أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، والمتحدثون الرسميون.



وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة، ادعت اليوم، أنه عقد الأسبوع الماضي لقاء بين الرئيس عباس وأرغمان في مقر المقاطعة برام الله، وتم الاتفاق بين الرجلين على استمرار الجهود الأمنية المشتركة والمنسقة لمكافحة "الإرهاب" أو أي جهد يهدف لتقويض السلام بين الجانبين.



وفي سياق آخر، اعتبر حمايل، أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى رام الله، بعد العاصمة الأردنية، مهمة، لمواجهة (صفقة القرن) و"الضم"، مبينًا أن الجهد العربي للشعب الفلسطيني وقيادته مستمر، وهذه الزيارة غير مستغربة.



وعن تصريحات إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والتي قال فيها: إن اتصالات مباشرة بين قيادتي فتح وحماس تتم بدون وسطاء، أكد حمايل أنه بعد مؤتمر الرجوب والعاروري، كان موقف حركة فتح، واضح، وهو أنه لا بد من مواجهة خطة "الضم" والصفقة موحدين، والآن فتح تُريد إنجاز المصالحة، وإنهاء الانقسام لأن هذا الملف استراتيجي عند القيادة الفلسطينية، وحركة فتح.



وأشار إلى أن كل الجهود التي تُبذل في هذا الإطار تُصر عليها حركة فتح، وتُدعمها، لأن الخطر مستواه أصبح مرتفعًا، وهذا واضح من حكومة اليمين في إسرائيل، والإدارة الأمريكية الحالية.