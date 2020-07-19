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مجلس النواب المصري يُناقش تفويض السيسي بإرسال قوات إلى ليبيا

مجلس النواب المصري يُناقش تفويض السيسي بإرسال قوات إلى ليبيا
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، أن المجلس، سيجري اليوم الأحد، مناقشات بشأن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال قوات إلى ليبيا.

وذكر بكري في تغريدة نشرها على حسابه في (تويتر): "يناقش مجلس النواب في جلسة اليوم، تفويض الرئيس السيسي باتخاذ قرار إرسال قوات إلى ليبيا؛ لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، إذا ما استدعت الضرورة ذلك".


ولفت البرلماني وفق ما نقلته (روسيا اليوم)، إلى أن السيسي كان قد أكد أنه سيطلب من مجلس النواب مناقشة هذا التفويض؛ إذا استدعت الضرورة ذلك.

وسبق أن أعلن السيسي، أثناء استقباله الخميس الماضي، وفداً من مشايخ وأعيان القيادات القبلية الليبية عن نيته طلب موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى هذا البلد، مشدداً على أن الحملة المحتملة، ستحمل طابعاً دفاعياً حصراً.

وكان مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح (والذي يتخذ من طبرق مقراً له) طلب من مصر مؤخراً التدخل عسكرياً في ليبيا بغية "حفظ أمن البلدين القومي".

وتعد مصر من أكبر حلفاء "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر (المدعوم من قبل مجلس النواب في طبرق) في حملته العسكرية ضد حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات والمدعومة من تركيا.

ويأتي ذلك، على خلفية التصعيد العسكري، الذي شهدته ليبيا في الفترة الأخيرة، حيث استطاعت قوات حكومة الوفاق، إحراز تقدم ميداني ملموس على حساب "الجيش الوطني" والوصول إلى مشارف مدينة سرت.

 

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