مجلس النواب المصري يُناقش تفويض السيسي بإرسال قوات إلى ليبيا

ولفت البرلماني وفق ما نقلته (روسيا اليوم)، إلى أن السيسي كان قد أكد أنه سيطلب من مجلس النواب مناقشة هذا التفويض؛ إذا استدعت الضرورة ذلك.وسبق أن أعلن السيسي، أثناء استقباله الخميس الماضي، وفداً من مشايخ وأعيان القيادات القبلية الليبية عن نيته طلب موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى هذا البلد، مشدداً على أن الحملة المحتملة، ستحمل طابعاً دفاعياً حصراً.وكان مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح (والذي يتخذ من طبرق مقراً له) طلب من مصر مؤخراً التدخل عسكرياً في ليبيا بغية "حفظ أمن البلدين القومي".وتعد مصر من أكبر حلفاء "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر (المدعوم من قبل مجلس النواب في طبرق) في حملته العسكرية ضد حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات والمدعومة من تركيا.ويأتي ذلك، على خلفية التصعيد العسكري، الذي شهدته ليبيا في الفترة الأخيرة، حيث استطاعت قوات حكومة الوفاق، إحراز تقدم ميداني ملموس على حساب "الجيش الوطني" والوصول إلى مشارف مدينة سرت.