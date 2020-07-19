وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق أربعة محلات تجارية مخالفة في عدة محافظات

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، اليوم الأحد، أربعة محلات تجارية مخالفة للإجراءات الصحية المتبعة في منع انتشار فيروس (كورونا).



جاء ذلك، في أعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 27 جولة تفتيشية، شملت 559 منشأة تجارية وصناعية في مختلف المحافظات، تم خلالها إتلاف 28 طن مواد غذائية تالفة، وإخطار 14 مخالفاً؛ لتصويب وضعهم القانوني.



وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 16 غرامة مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية، تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيكل إلى 500 شيكل.