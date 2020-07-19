طولكرم: إغلاق المحلات والصالونات والمقاهي ومنع التجمعات في بلدة شوفة

قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، رئيس لجنة الطوارئ: إنه بناءً على متابعة الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، فقد تم إغلاق المحلات والصالونات والمقاهي ومنع التجمعات في بلدة شوفة لمدة (48) ساعة، اعتباراً من اليوم الأحد 19/7/2020.





ويأتي ذلك، بطلب من لجنة الطوارئ الفرعية والمجلس القروي، وأهالي البلدة، ليتسنى لطواقم الطب الوقائي والجهات المختصة ذات العلاقة، تتبع الخارطة الوبائية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

رام الله - دنيا الوطنوشدد المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي على ضرورة التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي، والإجراءات الوقائية؛ لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا)، متمنياً السلامة لجميع المواطنين.