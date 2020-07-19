طولكرم: إغلاق المحلات والصالونات والمقاهي ومنع التجمعات في بلدة شوفة
رام الله - دنيا الوطن
وشدد المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي على ضرورة التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي، والإجراءات الوقائية؛ لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا)، متمنياً السلامة لجميع المواطنين.
قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، رئيس لجنة الطوارئ: إنه بناءً على متابعة الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، فقد تم إغلاق المحلات والصالونات والمقاهي ومنع التجمعات في بلدة شوفة لمدة (48) ساعة، اعتباراً من اليوم الأحد 19/7/2020.
ويأتي ذلك، بطلب من لجنة الطوارئ الفرعية والمجلس القروي، وأهالي البلدة، ليتسنى لطواقم الطب الوقائي والجهات المختصة ذات العلاقة، تتبع الخارطة الوبائية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.
وشدد المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي على ضرورة التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي، والإجراءات الوقائية؛ لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا)، متمنياً السلامة لجميع المواطنين.
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