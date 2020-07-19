محافظ طولكرم يغلق بلدة أكتابا لمدة (48) ساعة

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، رئيس لجنة الطوارئ، أنه في إطار متابعة الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، فقد تم إغلاق بلدة أكتابا لمدة (48) ساعة، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 19/7/2020، وذلك بطلب من لجنة الطوارئ الفرعية والمجلس القروي، وأهالي البلدة، ليتسنى لطواقم الطب الوقائي والجهات المختصة ذات العلاقة، تتبع الخارطة الوبائية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.



وشدد المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي على ضرورة التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية؛ لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا)، متمنياً السلامة لجميع المواطنين.



