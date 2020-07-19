اللواء أبو بكر يدين استمرار الهجمة الإسرائيلية على محافظ القدس عدنان غيث

دان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، الهجمة الإسرائيلية المستمرة على محافظ القدس عدنان غيث، والذي تم اعتقاله مجدداً صباح اليوم الأحد من منزله في سلوان بمدينة القدس.



وأوضح أبو بكر، إن عملية الاعتقال، تمت بعد مداهمة منزل المحافظ غيث بعشرات الجنود والشرطة الإسرائيلية، حيث تم تفتيشه والعبث بمحتوياته وتخريبها.



وأضاف اللواء أبو بكر "منذ تولى غيث مهامه محافظاً للقدس، تم اعتقاله ما يقارب 17 مرة، تضمنت جلسات تحقيق وإبعاد وفرض غرامات وعقوبات".



وأكد اللواء أبو بكر، أن ملاحقة المحافظ غيث واعتقاله، يأتي في سياق استهداف القيادة الفلسطينية ومكونات الدولة ومؤسساتها في مدينة ومحافظة القدس، ويتضح ذلك جلياً بقرار حكومة الاحتلال بمنعه من دخول محافظات الضفة الغربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطن