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الخرطوم تشكو من انحسار مفاجئ لمياه النيل ورافديه

الخرطوم تشكو من انحسار مفاجئ لمياه النيل ورافديه
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف السودان عن خروج عدد من محطاته على نهر النيل عن الخدمة، جراء انحسار مفاجئ لتدفق المياه في النيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، يمكن أن يكون ناتجاً عن بدء إثيوبيا بملء خزان سد النهضة.

وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس أنور السادات الحاج محمد، في تصريحات صحفية نقلتها (روسيا اليوم ) اليوم الأحد: إن "محطات الصالحة (أ) و(ب) وبيت المال وشمال بحري وأم كتي والشجرة، خرجت عن الخدمة، جراء الانحسار المفاجئ لمياه لنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل".

وكشف عن "إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدني مستوى لها في محطة مياه سوبا ومحطة مياه بحري القديمة ومحطة مياه المقرن ومحطة مياه المنارة، مبينا أن ما نجم عن الانحسار أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكورة".

وأوضح، أن "الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة، بسبب الانحسار المفاجئ للنيل".

وأشار إلى أن "إدارة الخزانات، عادت وأبلغت الهيئة عن فتح عدد من بوابات خزان الروصيرص، وأن المياه ستنساب نحو الولايات في المسار النيلي في غضون 48 ساعة" وتوقع المهندس السادات حدوث شح في إمداد المياه في عدد من الأحياء بالولاية ونقصها الحاد في مناطق أخرى بعيدة.

وكانت إثيوبيا، قد أصدرت بيانات متناقضة عن مباشرتها ملء خزان سد النهضة، عقب إعلان رئيس وزرائها آبي أحمد عن عزم بلاده ملء هذا الخزان، بغض النظر عن اتفاقها مع مصر والسودان اللتين ينساب إليهما نهر النيل، ويشكل مصدراً أساسياً للمياه فيهما.

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