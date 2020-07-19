الشرطة تمنع خمس حفلات للأعراس والتوجيهي في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنمنعت الشرطة خلال الـ 24 ساعة الماضية اقامة 5 حفلات اعراس وتوجيهي، التزاماً بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس كورونا .

وذكرت ادارة العلاقات العامه والاعلام بالشرطة، أنه بناءً على معلومات لعمليات شرطة طولكرم بوجود تجهيزات لعرسين و3 حفلات توجيهي في المحافظه حيث قامت الشرطة بمتابعة ومنع اقامتهن في بلدة كفر اللبد وعزبة شرق طولكرم، التزاماً بالتعليمات التي أًعلن عنها ضمن خطة الطوارئ وذلك للحد من انتشار الفايروس و لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ لحصر انتشار الأمراض ومنع التجمعات .

واكدت ان الشرطة تنظم جولات بشكل دوري لمتابعة الالتزام بالبروتوكول الصحي ومخالفة كل من لم يلتزم والتعامل معه حسب القانون.