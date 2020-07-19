جونسون: بريطانيا ليست بحاجة لإغلاق آخر



وجاءت تصريحات جونسون، رغم المخاوف الكبيرة من ظهور موجة ثانية من فيروس (كورونا).



وتعد بريطانيا من أكثر الدول تضرراً من الجائحة، بتسجيلها أكثر من 45 ألف وفاة، وهي أعلى حصيلة في أوروبا.



وعالميا، تجاوز عدد مصابي (كورونا)، حتى صباح الأحد، 14 مليوناً و440 ألفاً، توفي منهم أكثر من 605 آلاف، وتعافى ما يزيد على 8 ملايين و625 ألفاً، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، عدم حاجة بلاده لإغلاق آخر مرتبط بالحد من انتشار فيروس (كورونا).وقال جونسون في تصريحات لصحيفة (ديلي تلغراف) نقلتها (الأناضول): إنه لن يلجأ إلى إعادة فرض الحجر الصحي إلا كحل أخير لاحتواء وباء (كورونا)، مشدداً على رغبته في عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد، بحلول أعياد الميلاد في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.وأضاف: "الأمر (الإغلاق العام) أشبه بالردع النووي، بالتأكيد لا أريد استخدامه، ولا أعتقد أننا سنجد أنفسنا في مثل هذا الموقف مرة أخرى".