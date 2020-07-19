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تونس تستقبل أول رحلة سياحية بعد أزمة (كورونا)

تونس تستقبل أول رحلة سياحية بعد أزمة (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت تونس، أمس السبت، في مطار (جربة- جرجيس الدولي)، جنوبي شرقي البلاد، أول رحلة سياحية، بعد توقف دام أشهراً؛ بسبب أزمة (كورونا).

وحطت الطائرة القادمة من مطار لوكسمبورغ في مطار "جربة – جرجيس" وعلى متنها 155 سائحاً من ألمانيا وفرنسا.

وخلال إشرافه على استقبال هذه الرحلة، قال وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد علي التومي، في تصريح إعلامي نقلته (الأناضول): "هذه الرحلة مهمة جداً فهي رسالة لانطلاق ما بقي في الموسم السياحي لهذا العام، خاصة بجزيرة جربة التي تعيش على القطاع السياحي" .

وأضاف: "صحيح أن الموسم السياحي لهذا العام لن يكون مثل المواسم السابقة، ولكن يمكن أن نعمل على استقطاب عدد أكبر من السياح خلال الموسم القادم، خاصة بعد أن تم التسويق لبلادنا في أغلب دول العالم على أنها بلد خال من كورونا".

وخلال أزمة (كورونا) فقد آلاف العمال في القطاع السياحي بتونس وظائفهم، بعد أن أغلقت أغلب المنتجعات أبوابها.

ويوفر القطاع أكثر من 400 ألف فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة، كما يعد من المصادر الأساسية للعملة الصعبة في البلاد.

وحتى السبت، بلغ عدد المصابين بـ (كورونا) في تونس 1348 تعافى منهم 1095 وتوفي 50.

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