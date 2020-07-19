وزير الخارجية المصري يزور الأردن وفلسطين للقاء الملك عبد الله والرئيس عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية، سامح شكري، توجّه، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، على أن يزور مدينة رام الله في وقت لاحق.



ووفق صحيفة (اليوم السابع)، فإنه من المقرر، أن يستقبل شكري، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما ستتضمن زيارة الوزير المصري إلى عَمّان، إجراء مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، من أجل التنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية، ولاسيما التطورات على الساحة الفلسطينية.



وأكد أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن زيارة وزير الخارجية إلى الأردن، ستعقبها زيارة إلى مدينة رام الله، حيث يستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وأضاف حافظ، أن زيارة الوزير شكري إلى رام الله، تأتي تعبيراً عن الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصةً مع ما يتردد بشأن نوايا "الضم" الإسرائيلي؛ لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته بدعم الأشقاء في فلسطين؛ لتحقيق تطلعاتهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة، وفق تعبيره.