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تجمع النقابات المهنية في بيت لحم يُطالب الحكومة بصرف رواتب الموظفين

تجمع النقابات المهنية في بيت لحم يُطالب الحكومة بصرف رواتب الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
طالب تجمع النقابات المهنية في محافظة بيت لحم، ومن منطلق حرصه على أعضائه بالعيش بكرامة، طالب الحكومة بما يلي:

• استقرار سبل العيش والدخل من خلال صرف رواتب موظفي الحكومة وخاصة موظفي القطاع الصحي كاملا  حتى يستطيعوا مواصلة القيام بعملهم دون الشعور بالقلق تجاه عائلاتهم واولادهم.

•  تعزيز الحوار الأجتماعي ما بين الأطراف الثلاث  ( الحكومة والنقابات المهنية وقطاع البنوك) للتوصل الى حلول مرضية تضمن الأنصاف والأمن والكرامة لموظفي الحكومة 

• الغاء الفوائد البنكية التي استحقت بسبب تأجيل القروض لمدة اربعة أشهروتأجيل تحصيل القروض حتى نهاية هذا العام دون احتساب أية فوائد اسوة بالأردن الشقيق ومعالجة قضية الشيكات الراجعة بسبب عدم تلقي رواتبهم

• على الحكومة عدم المساس برواتب موظفي وزارة الصحة والامن وكذلك ضمان تأمين الحد الأدنى للأجور وتعويض العجز المالي بخصومات من رواتب كبار الموظفين 

واكد التجمع انه يتابع النقابات المهنية في محافظة بيت لحم وبقلق كبير تأخر صرف رواتب موظفي الحكومة والتي تزيد من الصعاب التي يواجهها الموظف في معيشته اليومية وبالتالي زيادة قلقه على عائلته واطفاله مع العلم ان عددا كبيرا من أعضائها هم موظفون يعملون في الوظيفة العمومية.

وأكد تجمع النقابات المهنية في محافظة بيت لحم والتي هي جزء من مكونات  شعبنا انه يقف مع الحكومة في نفس الخندق في مواجهة المخاطر التي يعيشها شعبنا الفلسطيني من قرار الضم الاسرائيلي والمدعوم امريكيا وكذلك حجز اموال السلطة الفلسطينية من قبل الاحتلال، وهذا شكل من اشكال القرصنة وكذلك مواجهة وباء (كورونا)، فأن اعضاء تجمع النقابات المهنية  لن يتخلوا ولا بشكل من الاشكال عن دورهم الوطني وهي جزء اصيل من مكونات شعبنا في مواجهة الاحتلال.

إن أعضاء النقابات المهنية عامة واعضاء النقابات الصحية المهنية خاصة لهم دور كبير في مواجهة وباء (كورونا) حيث اثبتوا وبلا منازع انهم الجنود المجهولين في مواجهة هذا الوباء دون كلل او تعب وواصلوا العمل ليلا نهار من اجل معالجة المصابين وتوفير الاجواء المناسبة لهم والتي ساهمت في شفاء الجزء الاكبر منهم.

وبالرغم من هذه الظروف الصعبة التي عايشها هؤلاء الموظفين وبدلا من مكافئتهم ورفع قدرتهم على الصمود الا انه لم يستطيعوا الحصول على مرتبهم الاساسي من اجل العيش بكرامة وعزة نفس ومما زاد من صعوبة العيش وعدم قدرتهم حتى للوصول الى اماكن عملهم وعدم قدرتهم على الايفاء بالالتزاماتهم المالية في البنوك (وكأن البنوك وسلطة النقد تعيش في كوكب آخر)، مما كبدهم خسائر معنوية ومادية.

إن تجمع النقابات المهنية في محافظة بيت لحم يدعو كافة اعضائه والعاملين في الوظائف الحكومية القيام بواجبهم الوطني والمهني لان انتمائكم كبير لهذا الوطن الكبير ونوجه كلمتنا للحكومة الفلسطينية ونقول لهم : لا نريد أن نموت ليحيا الوطن.. نريد أن نحيا وأن يحيا الوطن، الذي نعيش فيه بكرامة. 

تجمع النقابات المهنية في محافظة بيت لحم:

نقابة المهندسين.                                     

نقابة المهندسين الزراعيين.

نقابة الأطباء.                                               

نقابة أطباء الأسنان.

نقابة الصيادلة.                                             

نقابة مساعدي الصيادلة.

نقابة المحاسبين.                                             

نقابة أخصائيي البصريات.

نقابة الطب المخبري.                                         

نقابة التمريض.

نقابة الصحفيين.

نقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان.

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