الصحة بغزة: لم نُجرٍ عينات جديدة لـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية









وإليكم التقرير اليومي المحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة حول فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19) باللغتين العربية والإنجليزية.



للتحميل اضغط هنا



للتحميل اضغط هنا



وأكدت صحة غزة، أنها لم تسجيل إصابات جديدة، وقد بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 13.444 عينة، منها 13.372 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.وإليكم التقرير اليومي المحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة حول فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19) باللغتين العربية والإنجليزية.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بقطاع غزة، اليوم الأحد، أنه لم يتم إجراء أي عينة جديدة لفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.