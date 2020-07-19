دولي

الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن قمع الشركات الصينية

رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة)، إن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن قمع شركات صينية بعينها على نحو غير منطقي، والتوقف عن إساءة استغلال مفهوم الأمن الوطني، والتوقف عن تشويه الصين بنوايا خبيثة وشريرة.

تأتي تصريحات هوا في أعقاب تقارير أفادت بأن الحكومة الأمريكية تعتزم تطبيق لوائح معينة بدءا من 13 أغسطس، تقضي بمنع الهيئات الأمريكية من شراء المعدات والخدمات من أي شركة تستخدم منتجات قامت بتصنيعها شركة (هواوي) وأربع شركات صينية أخرى.

وأكدت هوا خلال المؤتمر الصحفي، أن أكبر خطأ ارتكبته شركة هواوي في نظر الولايات المتحدة هو أنها شركة صينية أكثر تقدما في مجال بناء شبكات الجيل الخامس.

وتابعت "يبدو أن الولايات المتحدة لا تستطيع التسامح مع بلدان أخرى لديها شيء أفضل، ولذلك فهي تسيء استغلال سلطة الدولة في قمع الشركات الصينية، مثل هواوي، تحت ذرائع واهية"، مشددة على أن هذا الإجراء يمثل تنمرا اقتصاديا وإنكارا سافرا لمبادئ السوق التي طالما باهت الولايات المتحدة بالتمسك بها.

وأردفت هوا "جميع بلدان العالم تعي ذلك بوضوح"، داعية الولايات المتحدة إلى توفير بيئة أعمال قائمة على النزاهة والعدالة وعدم التمييز، تساعد الشركات الصينية في ممارسة أعمالها.

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