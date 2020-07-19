العراق: محتجون غاضبون يغلقون محطة كهرباء جنوبي البلاد

المتظاهرين في محافظة كربلاء

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رام الله - دنيا الوطن

أغلق مئات المتظاهرين في محافظة كربلاء جنوبي العراق، الأحد، محطة للطاقة الكهربائية، ومنعوا موظفيها من مزاولة أعمالهم، بسبب زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي.



واحتشد المئات أمام محطة كهرباء الديزلات في منطقة الجمالية بكربلاء، معلنين إغلاق المحطة حتى تحقيق مطالبهم، حسب (الأناضول) .



وقال ياسر الحكيم، أحد المتظاهرين: إن "المئات من أهالي منطقة الجمالية في كربلاء، أغلقوا صباح اليوم الأحد، محطة كهرباء الديزلات، ومنعوا جميع الموظفين من الوصول إلى المحطة، احتجاجاً على زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة".



وأوضح الحكيم: أن "المتظاهرين علقوا لافتة كتب عليها، محطة كهرباء الديزلات مغلقة بأمر من الشعب".



وقررت الحكومة العراقية في حزيران/ يونيو، تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على قروض مالية، تصل إلى أكثر من مليار يورو، لتمويل مشاريع الطاقة الكهربائية في البلاد.



ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية، وفقاً لوزارة الكهرباء، 13 ألفاً و500 ميجاوات، ويخطط لإضافة 3500 ميجاوات خلال العام الحالي عبر إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة.



وتزداد معاناة العراقيين وخصوصاً آلاف النازحين، بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المنازل ومخيمات النازحين، التي تفتقد للمقومات الأساسية للسكن المؤقت.