هنية: اتصالات مباشرة بين فتح وحماس دون وساطات

إسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، أن التطورات والمستجدات التي تمر بها القضية الفلسطينية حاليًا، هي الأخطر، مبينًا أن لدى حماس ثلاث أولويات للتعامل مع هذا الوضع على الأرض.



وقال هنية خلال لقاء مع الصحافة القطرية: إن أول تلك الأولويات، تتمثل بالعمل على ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء المشروع على أسس صحيحة وسليمة، ترتكز على ثوابت القضية الفلسطينية، وهو أهم عامل في المواجهة، مشيرًا إلى أن اتصالات مباشرة بين (فتح) و(حماس) دون وساطات.



وأضاف: "إذا كان هناك موقف فلسطيني موحد، فبالتأكيد سنكون قادرين على إفشال هذه الخطة، وأستطيع أن أقول: إننا نجحنا حتى الآن في بناء موقف فلسطيني موحد، ضد خطة "الضم" و(صفقة القرن).



وفيما يتعلق بالدعم المالي القطري، قال هنية: أريد أن أعلن أنه منذ بدء تنفيذ المشاريع في القطاع حتى الآن فقد بلغ الدعم المالي أكثر من مليار دولار، دعما لقطاع غزة، وهنا أقول شيئاً واضحاً بأن دعم قطر لكل أبناء الشعب الفلسطيني وليس لحماس، قطر مع الشعب الفلسطيني ومع كل الفصائل، وما تقدمه ليس دعما لحركة حماس، فالحركة لا تمتلك ولا تستلم تلك المبالغ، بحسب ما نقلت صحيفة (الشرق) القطرية.



وأضاف: "ما يتم تقديمه من دولة قطر، يتم عبر مكتب السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وهنا أسجل شكري وتقديري له لأنه الشريان الدائم الذي يصل غزة والضفة، بأهلنا في قطر والدولة القطرية".