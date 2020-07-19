وفاة مواطن من يطا متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الأحد، عن وفاة مواطن يبلغ من العمر (69 عامًا) من يطا؛ متأثرًا بإصابته بفيروس (كورونا).



وصباح اليوم، أكدت وزارة الصحة، تسجيل أربع حالات وفاة في دورا وسعير والسموع ومدينة الخليل، و465 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في محافظات الضفة الغربية المختلفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 12:00 ظهر يوم أمس، وحتى الساعة 11:00 من صباح اليوم الأحد.



وكشفت الصحة عن وجود 14 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.