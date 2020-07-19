عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين بشكل استفزازي، ساحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.



وأفادت مصادر محلية مقدسية، أن 52 مستوطنًا و30 طالبًا يهوديًا، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، خلال فترة الاقتحامات الصباحية من جهة باب المغاربة.



ونفذ المستوطنون المقتحمون جولات استفزازية في أرجاء المسجد الأقصى، وتولت قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة، حراسة المستوطنين وحمايتهم، حتى مغادرتهم المسجد من جهة باب السلسلة.



وأطلقت ما تسمى جماعة "طلاب لأجل الهيكل" الإسرائيلية حملة تهويد للمسجد الأقصى، تحت عنوان "جبل الهيكل بأيدينا".



وتهدف الحملة لجمع أكبر عدد من المشتركين في هذه الجماعة، وجمع التبرعات المالية لدعم برامج وأفكار تهويدية للأقصى.



ودعت الجماعة لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية خلال ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل" المزعوم، وذلك من تاريخ 27/7 وحتى 30/7.



وتواصل شرطة الاحتلال، فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا، اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.



ورصد تقرير للمكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، اقتحام (1801) مستوطن للمسجد الأقصى المبارك الشهر الماضي، مقابل (75) مستوطناً، اقتحموا الأقصى خلال أيار/ مايو الماضي، وبلغ عدد المبعدين عن الأقصى (48) مبعداً، على رأسهم الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وخطيب المسجد الأقصى.