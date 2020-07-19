شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين بشكل استفزازي، ساحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية مقدسية، أن 52 مستوطنًا و30 طالبًا يهوديًا، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، خلال فترة الاقتحامات الصباحية من جهة باب المغاربة.

ونفذ المستوطنون المقتحمون جولات استفزازية في أرجاء المسجد الأقصى، وتولت قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة، حراسة المستوطنين وحمايتهم، حتى مغادرتهم المسجد من جهة باب السلسلة.

وأطلقت ما تسمى جماعة "طلاب لأجل الهيكل" الإسرائيلية حملة تهويد للمسجد الأقصى، تحت عنوان "جبل الهيكل بأيدينا".

وتهدف الحملة لجمع أكبر عدد من المشتركين في هذه الجماعة، وجمع التبرعات المالية لدعم برامج وأفكار تهويدية للأقصى.

ودعت الجماعة لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية خلال ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل" المزعوم، وذلك من تاريخ 27/7 وحتى 30/7.

وتواصل شرطة الاحتلال، فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا، اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.

ورصد تقرير للمكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، اقتحام (1801) مستوطن للمسجد الأقصى المبارك الشهر الماضي، مقابل (75) مستوطناً، اقتحموا الأقصى خلال أيار/ مايو الماضي، وبلغ عدد المبعدين عن الأقصى (48) مبعداً، على رأسهم الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وخطيب المسجد الأقصى.

أخبار ذات صلة

هنية: اتصالات مباشرة بين فتح وحماس دون وساطات

هنية: اتصالات مباشرة بين فتح وحماس دون وساطات

شاهد: (كورونا) من الإصابة إلى الوفاة.. تعرف على رحلة الفيروس في أجسامنا

شاهد: (كورونا) من الإصابة إلى الوفاة.. تعرف على رحلة الفيروس في أجسامنا

وفاة مواطن من يطا متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

وفاة مواطن من يطا متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

أسرى فتح وحماس: نبارك التقارب والتفاهم بين الحركتين

أسرى فتح وحماس: نبارك التقارب والتفاهم بين الحركتين

نادي الأسير: ثلاثة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

نادي الأسير: ثلاثة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

محافظ أريحا: الالتزام بالتعليمات وإجراءات الوقاية أقصر الطرق لحماية أرواح وصحة المواطنين

محافظ أريحا: الالتزام بالتعليمات وإجراءات الوقاية أقصر الطرق لحماية أرواح وصحة المواطنين

معلمة من مدرسة ممدوح صيدم بالوسطى تحصل على شهادة &#34;المعلم الخبير&#34; من (مايكروسوفت)

معلمة من مدرسة ممدوح صيدم بالوسطى تحصل على شهادة "المعلم الخبير" من (مايكروسوفت)

مالية غزة: صرف رواتب &#34;طموح 2&#34; غداً الاثنين عبر البريد

مالية غزة: صرف رواتب "طموح 2" غداً الاثنين عبر البريد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: ثلاثة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

نادي الأسير: ثلاثة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

محافظ أريحا: الالتزام بالتعليمات وإجراءات الوقاية أقصر الطرق لحماية أرواح وصحة المواطنين

محافظ أريحا: الالتزام بالتعليمات وإجراءات الوقاية أقصر الطرق لحماية أرواح وصحة المواطنين

معلمة من مدرسة ممدوح صيدم بالوسطى تحصل على شهادة &#34;المعلم الخبير&#34; من (مايكروسوفت)

معلمة من مدرسة ممدوح صيدم بالوسطى تحصل على شهادة "المعلم الخبير" من (مايكروسوفت)

مالية غزة: صرف رواتب &#34;طموح 2&#34; غداً الاثنين عبر البريد

مالية غزة: صرف رواتب "طموح 2" غداً الاثنين عبر البريد

كهرباء غزة تنتهي من تمديد شبكة كهرباء للاستراحات والأكشاك في الواجهة البحرية

كهرباء غزة تنتهي من تمديد شبكة كهرباء للاستراحات والأكشاك في الواجهة البحرية

محكمة بداية نابلس: إدانة متهمين بقضية نقل وتداول منتجات المستوطنات

محكمة بداية نابلس: إدانة متهمين بقضية نقل وتداول منتجات المستوطنات

وسط دموعها ووالدتها.. المتفوقة سناء من غزة تناشد الرئيس بتكفل تعليمها الجامعي

وسط دموعها ووالدتها.. المتفوقة سناء من غزة تناشد الرئيس بتكفل تعليمها الجامعي

منوعات

تغريم أحدث أفلام تامر حسني 30 ألف جنيه بسبب ما فعله بشوارع القاهرة

تغريم أحدث أفلام تامر حسني 30 ألف جنيه بسبب ما فعله بشوارع القاهرة

فنان سعودي كبير يكشف لأول مرة عن إصابته بـ(كورونا)

فنان سعودي كبير يكشف لأول مرة عن إصابته بـ(كورونا)

أصالة تتغزل في جمالها.. هل قصدت طليقها بهذه العبارة؟

أصالة تتغزل في جمالها.. هل قصدت طليقها بهذه العبارة؟

زين كرزون ممنوعة من الجلوس بأمر من الطبيب

زين كرزون ممنوعة من الجلوس بأمر من الطبيب

إحالة رامز جلال للمحاكمة.. وهذه تهمته

إحالة رامز جلال للمحاكمة.. وهذه تهمته

محامي زوج روان بن حسين يُفجر مفاجآت جديدة في قضيتهما

محامي زوج روان بن حسين يُفجر مفاجآت جديدة في قضيتهما

وصل لثلاثة ملايين دولار.. شاهد أغلى &#34;بقشيش&#34; لمشاهير هوليوود

وصل لثلاثة ملايين دولار.. شاهد أغلى "بقشيش" لمشاهير هوليوود

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: &#34;محدش بيسلم من لسانه&#34;

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: "محدش بيسلم من لسانه"

ظهور جريئ لياسمين عبد العزيز وزوجها على البحر

ظهور جريئ لياسمين عبد العزيز وزوجها على البحر

تدهور حالة النجمة الهندية أشواريا راي بعد إصابتها بـ(كورونا)

تدهور حالة النجمة الهندية أشواريا راي بعد إصابتها بـ(كورونا)

عربي

العراق: محتجون غاضبون يغلقون محطة كهرباء جنوبي البلاد

العراق: محتجون غاضبون يغلقون محطة كهرباء جنوبي البلاد

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر يخضع لعملية جراحية

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر يخضع لعملية جراحية

فتح صناديق الاقتراع في سوريا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب

فتح صناديق الاقتراع في سوريا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب

السوادان: الجيش يبدأ باتخاذ إجراءت قانونية ضد &#34;إهانات&#34; النشطاء

السوادان: الجيش يبدأ باتخاذ إجراءت قانونية ضد "إهانات" النشطاء