محافظ أريحا: الالتزام بالتعليمات وإجراءات الوقاية أقصر الطرق لحماية أرواح وصحة المواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

دعا جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار، مواطني المحافظة إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والمتعلقة بمنع التنقل بين المحافظات، ومنع التجمعات بكافة أشكالها، والالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة، تهدف إلى حماية أرواح وصحة المواطنين والتقليل قدر الإمكان من إمكانية زيادة عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد.



وأوضح المحافظ في ختام اجتماع قيادة الأجهزة الأمنية برئاسته، عقد في مقر المحافظة صباح اليوم، أن الحالة الوبائية في فلسطين تحتم علينا تشديد الإجراءات قدر الإمكان من أجل ضمان عدم استفحال الحالة الوبائية، مشيداً بتفهم المواطنين والتزامهم، مؤكداً أن الالتزام هو أقصر الطرق لحماية صحة وأرواح المواطنين.



وأضاف أبو العسل، أن الإجراءات وتشديدها، وإغلاق التجمعات السكانية التي يوجد بها عدة إصابات، هي إجراءات وقائية، وتهدف إلى حصر الإصابات وتمكين طواقم الطب الوقائي والطواقم المختصة، من حصر خرائط المخالطين، وأخذ المسحات والفحوصات الطبية للمخالطين.



ونوه المحافظ أبو العسل إلى أن الالتزام بالإجراءات والتعليمات المتعلقة بالوقاية الصحية، واجب وطني، يساهم بتجنيب فلسطين من تفشي هذا الوباء، مشدداً على ان كل من يخالف التدابير والتعليمات الوقائية، سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه، وبحق المستهترين بصحة وأرواح موطنينا.