شاهد كيف علّق نتنياهو على ظهور علم فلسطين في المظاهرات ضده

رام الله - دنيا الوطنتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن لقطة رفع علم فلسطين خلال الاحتجاجات التي خرجت ضده مساء أمس بالقدس المحتلة، واصفًا الوضع بأنه "عار".وقال نتيناهو عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "علم السلطة الفلسطينية في مظاهرة يسارية نظمها إيهود باراك، شريك المدان في قضية اعتداء على أطفال جيفري إبشتاين، أمس خارج منزل رئيس الوزراء في القدس.. عار".​يذكر أن الآلاف الإسرائيليين، تظاهروا مساء أمس السبت، احتجاجا على سياسة نتنياهو.