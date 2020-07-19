دولي

شاهد كيف علّق نتنياهو على ظهور علم فلسطين في المظاهرات ضده

شاهد كيف علّق نتنياهو على ظهور علم فلسطين في المظاهرات ضده
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن لقطة رفع علم فلسطين خلال الاحتجاجات التي خرجت ضده مساء أمس بالقدس المحتلة، واصفًا الوضع بأنه "عار".

وقال نتيناهو عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "علم السلطة الفلسطينية في مظاهرة يسارية نظمها إيهود باراك، شريك المدان في قضية اعتداء على أطفال جيفري إبشتاين، أمس خارج منزل رئيس الوزراء في القدس.. عار".

​يذكر أن الآلاف الإسرائيليين، تظاهروا مساء أمس السبت، احتجاجا على سياسة نتنياهو.

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