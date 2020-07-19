معلمة من مدرسة ممدوح صيدم بالوسطى تحصل على شهادة "المعلم الخبير" من (مايكروسوفت)

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رام الله - دنيا الوطن

ضمن سلسلة إنجازاتها المتواصلة، وضمن جهود مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، لتطوير البيئة التعليمية والإبداعية في المدرسة، حصلت المعلمة منيرة النجار على شهادة المعلم الخبير من شركة (مايكروسوفت) العالمية، لتدخل فلسطين بذلك بكتاب جائزة خبراء مايكروسوفت العالمية للعام 2020/2021.



وشهادة المعلم الخبير، جائزة عالمية تمنح من قبل مايكروسوفت للمعلمين المبدعين من خلال الانضمام إلى مجتمع مايكروسوفت، ويعمل مجتمع مايكروسوفت على تطوير المعلم مهنياً وعلمياً وعملياً عبر تبادل الخبرات مع عدد كبير من خبراء

مايكروسوفت وتطبيقات مايكروسوفت، وفي مقدمتها تطبيقات التعلم عن بعد.



المعلمة منيرة النجار، أهدت هذا الإنجاز لمدرسة ممدوح صيدم ولمديرية التربية والتعليم بالوسطى ولفريق مايكروسوفت الفلسطيني، ولكل الأسرة التربوية والتعليمية، وأضافت النجار بأن هذا الإنجاز، يأتي ضمن الجهود التطويرية لمدرسة ممدوح صيدم ودعمها للمعلمين للارتقاء بقدراتهم العلمية والمعرفية، حيث يوفر مجتمع مايكروسوفت التعليمي مجموعة من البرامج التي تهدف إلى دعم المعلمين، وتحفيزهم ومنها برنامج معلم مايكروسوفت الخبير، الذي يتم الترشيح عليه سنوياً.



يذكر، أن التقدم لهذه الجائزة، يبدأ في الأول من أيار/ مايو من كل عام إلى منتصف تموز/ يوليو والنتائج تعلن في شهر آب/ أغسطس، ثم يتم اختيار، 300 خبير من مختلف دول العالم للمشاركة في مؤتمر مايكروسوفت العالمي، بعد منافسة بين خبراء مايكروسوفت في كل دول العالم.