شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تنتهي من تمديد شبكة كهرباء للاستراحات والأكشاك في الواجهة البحرية

كهرباء غزة تنتهي من تمديد شبكة كهرباء للاستراحات والأكشاك في الواجهة البحرية
جانب من التمديدات
رام الله - دنيا الوطن
انتهت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الأحد من استكمال تمديد شبكات الكهرباء للاستراحات والأكشاك الخاصة بمشروع الواجهة البحرية لمدينة غزة، وذلك في إطار دعم جهود بلدية غزة في الحفاظ على واجهة بحرية جميلة للمدينة، وتحقيق الفائدة لأصحاب تلك الاستراحات وللمواطنين، الذين يرتادونها على حد سواء.

وقال مدير عام الشركة، المهندس ماهر عايش تعقيباً على ذلك بأن الشركة عملت على مدار الأيام القليلة الماضية على توفير مواد كهربائية، لبناء شبكات خاصة بتلك الاستراحات الممتدة على شاطئ بحر المدينة؛ لتوفير بيئة مناسبة وآمنة خلال موسم الاصطياف، وأكد بأن المشروع، يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة للمساهمة في تطوير المجتمع المحلي، ودفع عجلة التنمية والمساعدة على فتح آفاق جديدة للمشاريع الصغيرة التي من شأنها دعم قطاع الشباب وسوق العمل الفلسطيني.

وأشار عايش إلى أن الشركة وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية قامت خلال العام 2018م بتنفيذ عدة مشاريع، كان من أبرزها مشروع خاص لإنارة شارع الرشيد البحري، لتأمين موسم اصطياف مناسب لجميع المواطنين، وتقليل حوادث السير على هذا الشارع، والمساهمة في فتح أبواب رزق لكثير من الأشخاص والباعة في المكان.



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