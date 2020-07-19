محكمة بداية نابلس: إدانة متهمين بقضية نقل وتداول منتجات المستوطنات

أدانت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي أمجد عرفات، واستناداً إلى التحقيقات، التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مهند الحريري، بحق المتهم الأول (ح، ك) بتهمة تداول منتجات المستوطنات خلافاً للمادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة منتجات المستوطنات، وحكمت عليه بالحبس مدة خمس سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني.





بينما حكمت على المتهم الثاني (م، ع) بتهمة نقل أي من منتجات المستوطنات، خلافاً للمادة 14/2 من ذات القانون، وحكمت عليه بالحبس مدة ستة أشهر والغرامة 2000 دينار أردني، ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

رام الله - دنيا الوطن