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وسط دموعها ووالدتها.. المتفوقة سناء من غزة تناشد الرئيس بتكفل تعليمها الجامعي

وسط دموعها ووالدتها.. المتفوقة سناء من غزة تناشد الرئيس بتكفل تعليمها الجامعي
سناء عبد المعطي
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت الطالبة سناء عبد المعطي حماد الحناجره، والحاصلة على معدل 97% في الفرع العلمي من مدرسة العروبة الثانوية للبنات من مخيم النصيرات من محافظة الوسطى، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكفل دراستها الجامعية وذلك بسبب الأوضاع الصعبة لعائلتها.

تقول الطالبة :"قضيت فترة دراستي وكان طموحي وأملي بالله يزيد يوما بعد يوم بأن أنهي مرحلة الثانوية العامة والتحق بكلية الطب البشري وأحقق هدفي الذي رسمته في مخيلتي منذ البداية وحلم الطفولة الذي أطمح من خلاله أن أساعد وأعالج الناس وأن أمد يد العون لكل من يحتاجها".

 


وأضافت: "سرعان ماتحولت فرحة النجاح الى وسط يمتلئ بالتفكير والقلق والتخوف من ان يضيع هذا الحلم الغالي بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة لعائلتي وان أبي الذي يبلغ من العمر ستة وستون عاما لايعمل ولا نتقاضى أي راتب ماعدا راتب الشؤون الاجتماعية الذي يكون كل ثلاثة شهور ولايكاد يكون كاف لتسديد الديون وتوفير متطلبات الحياة الضرورية".

وفِي نهاية حديثها، ناشدت الطالبة الحناجرة سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن بأن يساعدها بتحقيق حلم طفولتها وأن لايضيع حلمها عبثا.

للتواصل/ 
0599056935

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