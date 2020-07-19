وسط دموعها ووالدتها.. المتفوقة سناء من غزة تناشد الرئيس بتكفل تعليمها الجامعي
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت الطالبة سناء عبد المعطي حماد الحناجره، والحاصلة على معدل 97% في الفرع العلمي من مدرسة العروبة الثانوية للبنات من مخيم النصيرات من محافظة الوسطى، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكفل دراستها الجامعية وذلك بسبب الأوضاع الصعبة لعائلتها.
تقول الطالبة :"قضيت فترة دراستي وكان طموحي وأملي بالله يزيد يوما بعد يوم بأن أنهي مرحلة الثانوية العامة والتحق بكلية الطب البشري وأحقق هدفي الذي رسمته في مخيلتي منذ البداية وحلم الطفولة الذي أطمح من خلاله أن أساعد وأعالج الناس وأن أمد يد العون لكل من يحتاجها".
وأضافت: "سرعان ماتحولت فرحة النجاح الى وسط يمتلئ بالتفكير والقلق والتخوف من ان يضيع هذا الحلم الغالي بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة لعائلتي وان أبي الذي يبلغ من العمر ستة وستون عاما لايعمل ولا نتقاضى أي راتب ماعدا راتب الشؤون الاجتماعية الذي يكون كل ثلاثة شهور ولايكاد يكون كاف لتسديد الديون وتوفير متطلبات الحياة الضرورية".
وفِي نهاية حديثها، ناشدت الطالبة الحناجرة سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن بأن يساعدها بتحقيق حلم طفولتها وأن لايضيع حلمها عبثا.
للتواصل/
0599056935
ناشدت الطالبة سناء عبد المعطي حماد الحناجره، والحاصلة على معدل 97% في الفرع العلمي من مدرسة العروبة الثانوية للبنات من مخيم النصيرات من محافظة الوسطى، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكفل دراستها الجامعية وذلك بسبب الأوضاع الصعبة لعائلتها.
تقول الطالبة :"قضيت فترة دراستي وكان طموحي وأملي بالله يزيد يوما بعد يوم بأن أنهي مرحلة الثانوية العامة والتحق بكلية الطب البشري وأحقق هدفي الذي رسمته في مخيلتي منذ البداية وحلم الطفولة الذي أطمح من خلاله أن أساعد وأعالج الناس وأن أمد يد العون لكل من يحتاجها".
وأضافت: "سرعان ماتحولت فرحة النجاح الى وسط يمتلئ بالتفكير والقلق والتخوف من ان يضيع هذا الحلم الغالي بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة لعائلتي وان أبي الذي يبلغ من العمر ستة وستون عاما لايعمل ولا نتقاضى أي راتب ماعدا راتب الشؤون الاجتماعية الذي يكون كل ثلاثة شهور ولايكاد يكون كاف لتسديد الديون وتوفير متطلبات الحياة الضرورية".
وفِي نهاية حديثها، ناشدت الطالبة الحناجرة سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن بأن يساعدها بتحقيق حلم طفولتها وأن لايضيع حلمها عبثا.
للتواصل/
0599056935
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