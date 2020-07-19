الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محافظ القدس عدنان غيث.



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقاله.



يذكر ان المحافظ غيث كان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة العربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطن