نقابات العمال بغزة: تسريح أربعة آلاف عامل بغزة منذ بدء أزمة (كورونا)



ولفت إلى أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة في العام الحالي، إن استمرت أزمتا (كورونا)، والركود الاقتصادي.



ودعا العمصي وزارة العمل والجهات المانحة إلى إدراج أسماء العمال المسرحين من أعمالهم في برامج التشغيل المؤقت، مؤكدًا أن هشاشة الوضع الاقتصادي في غزة، تجعل من الصعب عليهم إيجاد فرص عمل.



وذكر، أن "العامل يقع ضحية أي أزمة تعصف بالمجتمع، سواء نتيجة الاحتلال أو نتيجة أزمات تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني، وشريحة العمال باتت الأكثر تضررًا من بين شرائح المجتمع، وهي بحاجة إلى تدخلات حكومية طارئة".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في غزة، سامي العمصي، يوم الأحد: إن 4 آلاف عامل، سُرّحوا من أعمالهم منذ بدء أزمة فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أن 50 مصنعًا، أُغلقت منذ بدء الأزمة.وأشار، خلال تصريح صحفي، إلى أن إجمالي عدد العمال في القطاع، يتراوح ما بين 300 ألف إلى 350 ألفًا، فيما يبلغ إجمالي المتعطلين منهم عن العمل 250 ألفًا، ويعمل منهم ما بين 100 ألف إلى 130 ألفًا في مختلف القطاعات العمالية.وأوضح، أن إجمالي الأيدي العاملة التي تضررت بفعل جائحة (كورونا) وإجراءات الطوارئ المتبعة، بلغت 140 ألفًا، بينهم 40 ألفًا تضرروا بصورة مباشرة.وبيّن أن من بين العمال المتضررين قطاع رياض الأطفال، الذي يعمل فيه 2800 عامل وعاملة، ممن يعملون في رياض مرخصة، بالإضافة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم، الذي تضرر فيه نحو 5 آلاف شخص من العاملين، عدا عن تضرر 12 ألفًا إلى 15 ألفًا من السائقين بفعل تعطل المدارس والجامعات خلال الأزمة.