جامعة النجاح تُعلن عن منح دراسيّة لطلبة الثانويّة العامّة للعام 2020/2021
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة النجاح الوطنية، عن توفّر منحٍ دراسية لطلبة الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2020/2021.
وقالت الجامعة في بيان صحفي لها: إن المنحة تُغطّي رسوم الساعات الدراسية المعتمدة للفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي الأول فقط، وللتخصصات الآتية:
أعلنت جامعة النجاح الوطنية، عن توفّر منحٍ دراسية لطلبة الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2020/2021.
وقالت الجامعة في بيان صحفي لها: إن المنحة تُغطّي رسوم الساعات الدراسية المعتمدة للفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي الأول فقط، وللتخصصات الآتية:
|التخصص
|معدل الثانوية العامة
|نسبة المنحة
|الاقتصاد
|80% فأعلى
|50%
|البيوتكنولوجي
|80% فأعلى
|50%
|الرياضيات
|80% فأعلى
|50%
|العلوم السياسية
|80% فأعلى
|50%
|الفيزياء
|80% فأعلى
|50%
|الكيمياء التطبيقية
|80% فأعلى
|50%
|أساليب تدريس اللغة الإنجليزية (لأول 5 طلبة)
|90% فأعلى
|50%
|رياض الأطفال
|85% فأعلى
|30%
|التربية الابتدائية
|85% فأعلى
|30%
| الإنتاج النباتي والوقاية الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان
|65% فأعلى
|100%
|التغذية والتصنيع الغذائي
|70% - فأعلى
|100%
|الطب البيطري
|85% - فأعلى
|50%
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