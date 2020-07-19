جامعة النجاح تُعلن عن منح دراسيّة لطلبة الثانويّة العامّة للعام 2020/2021

التخصص معدل الثانوية العامة نسبة المنحة الاقتصاد 80% فأعلى 50% البيوتكنولوجي 80% فأعلى 50% الرياضيات 80% فأعلى 50% العلوم السياسية 80% فأعلى 50% الفيزياء 80% فأعلى 50% الكيمياء التطبيقية 80% فأعلى 50% أساليب تدريس اللغة الإنجليزية (لأول 5 طلبة) 90% فأعلى 50% رياض الأطفال 85% فأعلى 30% التربية الابتدائية 85% فأعلى 30% الإنتاج النباتي والوقاية الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان



65% فأعلى 100% التغذية والتصنيع الغذائي 70% - فأعلى 100% الطب البيطري 85% - فأعلى 50%

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة النجاح الوطنية، عن توفّر منحٍ دراسية لطلبة الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2020/2021.وقالت الجامعة في بيان صحفي لها: إن المنحة تُغطّي رسوم الساعات الدراسية المعتمدة للفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي الأول فقط، وللتخصصات الآتية: