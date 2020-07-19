صور: كندا.. قتلى وجرحى بانقلاب حافلة سياحية

رام الله - دنيا الوطنقتل ثلاثة أشخاص، وأصيب آخرون اليوم الأحد، جراء انقلاب حافلة سياحية في مقاطعة ألبرتا الكندية.وقالت (رويترز): إن الحافلة السياحية، انقلبت وهي في طريقها إلى جبل جليدي في متنزه جاسبر الوطني بالمقاطعة.وأضافت: أن إحدى الحافلات التي تنقل الزوار إلى الجبل الجليدي انقلبت، ونقلت عن شرطة الخيالة الكندية الملكية قولها: إن 3 بالغين لقوا حتفهم بين 27 راكباً كانوا في الحافلة.وأشار التقرير إلى أن طائرات هليكوبتر، نقلت الركاب المصابين بإصابات بالغة إلى مستشفيات عدة في ألبرتا، مضيفاً أن الشرطة تتحرى سبب الحادث.