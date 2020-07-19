سلطة النقد تُطلق حملة تعريفية بخدمات الدفع الإلكتروني





وتشمل خدمات الدفع الإلكتروني العديد من الأدوات أبرزها المحفظة الإلكترونية التي يتم تحميل تطبيقها على الأجهزة الذكية وتمكن المشتركين بها من إتمام معاملاتهم المالية من بيع وشراء ضمن سقوف محددة، حيث تتيح المحفظة الإلكترونية للمشتركين بها، إيداع النقود وسحبها في أي وقت وتحويل الأموال لأي شخص موجود في فلسطين، والتسوق ودفع أثمان المشتريات، ودفع الفواتير، من خلال وكلاء معتمدين لهذه الشركات منتشرين بكافة محافظات ومدن وقرى الوطن.



وأكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا، على أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار تعريف المواطنين بخدمات الدفع الإلكتروني، مما يتيح لفئات عديدة من المجتمع من رياديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة وصولهم للخدمات المالية وإتمام عمليات البيع والشراء من خلال الأجهزة الذكية دون الحاجة للتعامل بالعملة النقدية واشتراط وجود حساب بنكي، ومن أي مكان دون الحاجة إلى التنقل.



وأشار المحافظ إلى أهمية التحول نحو وسائل الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، كونها الحلول الأكثر فعالية في مواجهة العقبات السياسية والمالية، أو الصحية كالتي تمر في هذه الأيام، وتتطلب التقليل من التعامل بالعملة النقدية والتوجه إلى تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية لتنفيذ المعاملات المالية.



يشار إلى أن الشركات المقدمة لخدمات الدفع الإلكتروني، تخضع لرقابة وإشراف سلطة النقد؛ لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان والشفافية والفعالية، عبر طواقم متخصصة تعمل على مراقبة تطبيق أفضل المعايير العالمية التي تتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت سلطة النقد حملة تعريفية بخدمات الدفع الالكتروني عبر الأجهزة الذكية، لتشجيع المواطنين على استخدامها، وتعريفهم بميزاتها وآلية ومجالات استخدامها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.pma.ps وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية.يأتي ذلك بعد أن قامت سلطة النقد مؤخراً بترخيص عدد من شركات خدمات دفع إلكتروني، والتي أطلقت خدماتها، وأصبح بمقدور جميع المواطنين ولأول مرة في فلسطين استخدام خدمات الدفع الإلكتروني وإتمام معاملاتهم المالية عبر الموبايل وبدون استخدام النقد (الكاش) وبأي وقت ومكان.