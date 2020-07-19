شؤون فلسطينية

زراعة غزة: استمرار حملة التطعيم ضد (البروسيلا) على مستوى القطاع

زراعة غزة: استمرار حملة التطعيم ضد (البروسيلا) على مستوى القطاع
رام الله - دنيا الوطن
تستمر مديريات الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، في محافظات غزة كافة، بحملة التطعيم ضد مرض البروسيلا، والتي بدأت منذ أيام على مستوى المديريات في كافة المحافظات، مع التزام طاقم العمل الفني بوسائل الوقاية الشخصية؛ حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن الخطة السنوية، التي وضعتها الوزارة، وذلك بعد إثبات مختبر الوزارة البيطري لبعض الحالات المصابة بالبروسيلا؛ وبالتالي منع انتشار المرض، وحرصاً على الصحة العامة للإنسان والحيوان، خاصة ضد الأمراض المشتركة.




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