بعد رفضها قرارات الحكومة.. (نتنياهو) ينوي إقالة رئيسة لجنة (كورونا) و(غانتس) يتدخل



واتهم المصدر، أن بيتون تشجع الإسرائيليين على عدم اتباع تعليمات وزارة الصحة، والقرارت الحكومة في هذا المجال، وهذا سلوك غير مسؤول من شأنه أن يكلف الأرواح.



وذكرت الصحيفة، أنه خلال اجتماع بين غانتس ونتنياهو لمناقشة القضايا المدرجة في جدول الأعمال مساء السبت، قال: "أنا أعمل على منع طرد شاشا بيتون، وآمل أن نتجنب هذه الخطوة".



يشار إلى أن بيتون، رفضت قرار الحكومة الإسرائيلية، بإغلاق المطاعم والصالات الرياضية والمسابح؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وكانت لجنة فيروس (كورونا) في (كنيست) صوتت الأسبوع الماضي على إعادة فتح المسابح الخارجية والصالات الرياضية على الفور، وإعفائها من قرار مجلس الوزراء، الذي نص على إغلاق أجزاء من مرافق الاقتصاد في محاولة للحد من انتشار وباء (كورونا).



وأضاف غانتس: "بالاتفاق مع نتنياهو، سنخفض مسؤوليات لجنة (كورونا) من أجل كفاءتها، وسيتم الاتفاق على ذلك في وقت لاحق هذا الأسبوع".

رام الله - دنيا الوطنقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت: إن نتنياهو بدأ عملية إقالة رئيسة لجنة (كورونا) في (كنيست) يفعات شاشا بيتون، وأن هذه العملية ستستغرق عدة أيام.وأضاف المصدر وفق صحيفة (معاريف): "أن استمرار فتح الصالات الرياضية والمسابح، يشكل خطراً حقيقياً على الصحة العامة، وفي رأي الخبراء على الحكومة الأمر بإغلاقها".