دولي

بعد رفضها قرارات الحكومة.. (نتنياهو) ينوي إقالة رئيسة لجنة (كورونا) و(غانتس) يتدخل

بعد رفضها قرارات الحكومة.. (نتنياهو) ينوي إقالة رئيسة لجنة (كورونا) و(غانتس) يتدخل
رئيسة لجنة (كورونا) في (كنيست) يفعات شاشا بيتون
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت: إن نتنياهو بدأ عملية إقالة رئيسة لجنة (كورونا) في (كنيست) يفعات شاشا بيتون، وأن هذه العملية ستستغرق عدة أيام. 

وأضاف المصدر وفق صحيفة (معاريف): "أن استمرار فتح الصالات الرياضية والمسابح، يشكل خطراً حقيقياً على الصحة العامة، وفي رأي الخبراء على الحكومة الأمر بإغلاقها". 

واتهم المصدر، أن بيتون تشجع الإسرائيليين على عدم اتباع تعليمات وزارة الصحة، والقرارت الحكومة في هذا المجال، وهذا سلوك غير مسؤول من شأنه أن يكلف الأرواح.
 
وذكرت الصحيفة، أنه خلال اجتماع بين غانتس ونتنياهو لمناقشة القضايا المدرجة في جدول الأعمال مساء السبت، قال: "أنا أعمل على منع طرد شاشا بيتون، وآمل أن نتجنب هذه الخطوة". 

يشار إلى أن بيتون، رفضت قرار الحكومة الإسرائيلية، بإغلاق المطاعم والصالات الرياضية والمسابح؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا). 

وكانت لجنة فيروس (كورونا) في (كنيست) صوتت الأسبوع الماضي على إعادة فتح المسابح الخارجية والصالات الرياضية على الفور، وإعفائها من قرار مجلس الوزراء، الذي نص على إغلاق أجزاء من مرافق الاقتصاد في محاولة للحد من انتشار وباء (كورونا). 

وأضاف غانتس: "بالاتفاق مع نتنياهو، سنخفض مسؤوليات لجنة (كورونا) من أجل كفاءتها، وسيتم الاتفاق على ذلك في وقت لاحق هذا الأسبوع".

أخبار ذات صلة

الصحة العالمية: ارتفاع قياسي لمعدل الإصابات اليومي بـ (كورونا)

الصحة العالمية: ارتفاع قياسي لمعدل الإصابات اليومي بـ (كورونا)

الحكومة الإسرائيلية تطرح برنامج مساعدات للمتضررين للتصويت

الحكومة الإسرائيلية تطرح برنامج مساعدات للمتضررين للتصويت

برلمان جنوب إفريقيا: خطة إسرائيل بالضفة الغربية تذكرنا بحقبة الفصل العنصري

برلمان جنوب إفريقيا: خطة إسرائيل بالضفة الغربية تذكرنا بحقبة الفصل العنصري

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو واحتجاجاً على الأزمة الاقتصادية

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو واحتجاجاً على الأزمة الاقتصادية

&#34;الصحة العالمية&#34;: إصابات (كورونا) اليومية تسجل زيادة قياسية على مستوى العالم

"الصحة العالمية": إصابات (كورونا) اليومية تسجل زيادة قياسية على مستوى العالم

إسرائيل تواصل تسجيل أرقام عالية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إسرائيل تواصل تسجيل أرقام عالية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

شاهد: عدة مسيرات بمناطق متفرقة من إسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته

شاهد: عدة مسيرات بمناطق متفرقة من إسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته

إيطاليا: تسجل أعلى معدل يومي لوفيات وإصابات (كورونا) منذ نحو أسبوع

إيطاليا: تسجل أعلى معدل يومي لوفيات وإصابات (كورونا) منذ نحو أسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

زراعة غزة: استمرار حملة التطعيم ضد (البروسيلا) على مستوى القطاع

زراعة غزة: استمرار حملة التطعيم ضد (البروسيلا) على مستوى القطاع

مجدلاني: تعيين سافرونكوف دليل على الاهتمام الروسي بالسلام والأمن بالمنطقة

مجدلاني: تعيين سافرونكوف دليل على الاهتمام الروسي بالسلام والأمن بالمنطقة

بخطة متوسطة المدى.. زراعة غزة تشرع بإنتاج 100 ألف شتلة مورينجا

بخطة متوسطة المدى.. زراعة غزة تشرع بإنتاج 100 ألف شتلة مورينجا

وفاة شاب من مدينة الخليل إثر سقوطه من علو

وفاة شاب من مدينة الخليل إثر سقوطه من علو

أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة

أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الضفة

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الضفة

إصابة ثلاثة شبان بالرصاص واعتقال رابع خلال اقتحام مخيم بلاطة

إصابة ثلاثة شبان بالرصاص واعتقال رابع خلال اقتحام مخيم بلاطة

غزة: خمسة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات خلال 24 ساعة

غزة: خمسة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات خلال 24 ساعة

منوعات

تغريم أحدث أفلام تامر حسني 30 ألف جنيه بسبب ما فعله بشوارع القاهرة

تغريم أحدث أفلام تامر حسني 30 ألف جنيه بسبب ما فعله بشوارع القاهرة

فنان سعودي كبير يكشف لأول مرة عن إصابته بـ(كورونا)

فنان سعودي كبير يكشف لأول مرة عن إصابته بـ(كورونا)

أصالة تتغزل في جمالها.. هل قصدت طليقها بهذه العبارة؟

أصالة تتغزل في جمالها.. هل قصدت طليقها بهذه العبارة؟

زين كرزون ممنوعة من الجلوس بأمر من الطبيب

زين كرزون ممنوعة من الجلوس بأمر من الطبيب

إحالة رامز جلال للمحاكمة.. وهذه تهمته

إحالة رامز جلال للمحاكمة.. وهذه تهمته

محامي زوج روان بن حسين يُفجر مفاجآت جديدة في قضيتهما

محامي زوج روان بن حسين يُفجر مفاجآت جديدة في قضيتهما

وصل لثلاثة ملايين دولار.. شاهد أغلى &#34;بقشيش&#34; لمشاهير هوليوود

وصل لثلاثة ملايين دولار.. شاهد أغلى "بقشيش" لمشاهير هوليوود

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: &#34;محدش بيسلم من لسانه&#34;

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: "محدش بيسلم من لسانه"

ظهور جريئ لياسمين عبد العزيز وزوجها على البحر

ظهور جريئ لياسمين عبد العزيز وزوجها على البحر

تدهور حالة النجمة الهندية أشواريا راي بعد إصابتها بـ(كورونا)

تدهور حالة النجمة الهندية أشواريا راي بعد إصابتها بـ(كورونا)

عربي

فتح صناديق الاقتراع في سوريا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب

فتح صناديق الاقتراع في سوريا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب

السوادان: الجيش يبدأ باتخاذ إجراءت قانونية ضد &#34;إهانات&#34; النشطاء

السوادان: الجيش يبدأ باتخاذ إجراءت قانونية ضد "إهانات" النشطاء

مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار عبوتين ناسفتين بالعاصمة السورية

مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار عبوتين ناسفتين بالعاصمة السورية

ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)

ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)