شؤون فلسطينية

خلال 24 ساعة.. فلسطين تُسجل أربع حالات وفاة و456 إصابة بـ (كورونا)

خلال 24 ساعة.. فلسطين تُسجل أربع حالات وفاة و456 إصابة بـ (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تسجيل أربع حالات وفاة في دورا وسعير والسموع ومدينة الخليل، و465 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في محافظات الضفة الغربية المختلفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 12:00 ظهر يوم أمس، وحتى الساعة 11:00 من صباح اليوم الأحد.

أفادت وزارة الصحة في تقرير مفصل عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، تسجيل فلسطين لـ 325 حالة تعافٍ، بينها 315 في محافظة الخليل، 5 في محافظة بيت لحم، 3 في محافظة طولكرم، وحالتان في نابلس.

وعن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة، كشفت الصحة عن وجود 14 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي. 

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت3791 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، مؤكدة أن عدد الحالات النشطة الكلي 7895، وعدد حالات التعافي 325، وعدد حالات الوفاة 62.

وجاء توزيع الإصابات الجديدة على المحافظات 465 كالتالي:

محافظة القدس (120): مدينة القدس 120.

محافظة رام الله والبيرة (8): مخيم دير عمار 8.

محافظة الخليل (321): مدينة الخليل 96- حلحول 2 - بيت أولا 2- يطا 11- تفوح 3- بني نعيم 3- دورا 14- السموع 9- الريحية 8 - بيت أمر 1- بيت كاحل 59 - ترقوميا 19- سعير 6- مخيم الفوار 2- الشيوخ 12- خاراس 1 – إذنا 67 – دير سامت 6.

محافظة بيت لحم (1): مدينة بيت لحم 1.

محافظة سلفيت (1): رافات 1. 

محافظة جنين (5): اليامون 1- قباطية 1- رابا 1 كفر دان 2.

محافظة نابلس (3): مدينة نابلس 2- عصيرة الشمالية 1

محافظة قلقيلية (6): قلقيلية 6

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