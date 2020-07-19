مجدلاني: تعيين سافرونكوف دليل على الاهتمام الروسي بالسلام والأمن بالمنطقة

وأضاف: نرحب بقرار روسيا بتعيين السفير فلاديمير سافرونكوف مبعوثاً خاصاً لها لعملية السلام فى الشرق الأوسط، وهذا دليل واضح على الاهتمام الروسي بأمن واستقرار المنطقة، واستمرار للمحاولات السياسية التي تقوم بها مع مختلف الاطراف الدولية من أجل إنقاذ حل الدولتين.



وتابع مجدلاني: إن الاتصالات التي قام بها سافرونكوف مع منسقي عملية السلام في الشرق الأوسط ، ذات أهمية بالغة، حيث إنها تؤكد على أهمية تفعيل عمل "الرباعية الدولية"، باعتبارها آلية من آليات عمل مجلس الأمن الدولي.



رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، على الدور الحيوي، والثقل السياسي لروسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط، ومواقفها الثابة والداعمة لقضية شعبنا، وحقوقه الوطنية.