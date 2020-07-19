شؤون فلسطينية

تعليمات لتفادي تأثير موجة الحر على مزارع الأبقار بغزة

تعليمات لتفادي تأثير موجة الحر على مزارع الأبقار بغزة
مزارع الابقار بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدت وزارة الزارعة، بغزة، اليوم الأحد 19/7/2020، سلسلة من التعليمات لتفادي موجة الحر القادمة، التي ستضرب الأراضي الفلسطينية، وبالأخص قطاع غزة، ومدى تأثيرها على مزارع المجترات وخاصة الأبقار.

وبينت الوزارة، أن هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وأهمها:-

1. يجب طلاء خزانات المياه باللون الأبيض، ووضع مكعبات من الثلج في حالة ارتفاع درجات الحرارة إلى الدرجة القصوى.

2.  يجب وضع هوايات داخل مزارع الأبقار لتلطيف الجو، وكذلك جهاز ضخ الماء على شكل ضباب.

3. عدم تزاحم الحيوانات داخل المزرعة، وزيادة المساحة بين الحيوانات؛ لتقليل الإجهاد الحراري.

4. وضع مشارب الماء في مكان مظلل وبارد، بعيداً عن أشعة الشمس؛ لتفادي سخونة المياه.

5. وضع الحيوانات القريبة من الميلاد والمواليد في أماكن باردة مع توفير مياه باردة مع وضع فيتامين c لتقليل الإجهاد الحراري.

6. في حالة هبوب رياح الخماسين، يجب اغلاق ستائر المزرعة وتشغيل نظام الرش فوق سطح المزرعة.

7. جز صوف الأغنام، وعمل مغطس مائي مع مادة مطهرة؛ لقتل الحشرات الضارة.

8. تقديم الأعلاف المركزة في الصباح الباكر، وبعد العصر، ووضع الأعلاف الخضراء للحيوانات.

9. يجب تلقيح الحيوانات في ساعات الصباح الباكر أو في ساعات المساء، حتى تتم عملة التلقيح بشكل مناسب، وزيادة الخصوبة.

10.  يجب عدم إعطاء التطعيمات في وقت الظهيرة، ويجب إعطائها في ساعات المساء.

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