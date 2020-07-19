بخطة متوسطة المدى.. زراعة غزة تشرع بإنتاج 100 ألف شتلة مورينجا





ألف شتلة مورينجا (شجرة الحياة) سنوياً، وذلك ضمن خطة متكاملة متوسطة المدى.وأفاد المهندس شاهر الريفي، مدير قطاع المشاتل بالوزارة، أنه فور الانتهاء من تنفيذ الخطة بالخصوص، سوف تقوم الزراعة بتوزيع أشتال المورينجا مجاناً على المزارعيين ومربي النحل، وكذلك المهتمين، لما لها من فوائد طبية واقتصادية وبيئية.وأوضح الريفي، أن ذلك يأتي استكمالاً لدور وزارة الزراعة المستمر، في تحقيق تنمية زراعية مستدامة، من خلال المحافظة على الرقعة الخضراء، والتوسع الأفقي.