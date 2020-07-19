صور: الشرطة تضبط مشتلاً وحاضنة لاستنبات المخدرات في أريحا









رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار، فجر اليوم الأحد، مشتلاً لزراعة المخدرات، وحاضنة بدائية لاستنبات المخدرات مزودة بمراوح وإضاءة وجدرانها مغلفة بالقصدير في أحد المنازل في بلدة النويعمة شمالي مدينة أريحا.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن المشتل المضبوط، يحتوي على 42 شتلة من أشتال يشتبه أنها "الماريجوانا" يصل طول بعضها إلى أكثر من متر، وأن عملية الضبط جاءت بناء على أمر تفتيش من النيابة العامة وعلى معلومات ومتابعة وتحرٍ من قبل إدارة مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة، وبمساندة من عدد من إدارات الشرطة والدوريات المشتركة.وألقت الشرطة القبض على شخصين من أصحاب المنزل داخل المشتل المعد في أحد الطوابق، وحضر إلى المكان محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ومدير شرطة المحافظة، العقيد ثابت السعدي، حيث أكد المحافظ على أن الشرطة والمؤسسة الأمنية تبذل جهوداً كبيرة في محاربة الجريمة وضبط الجناة إلى جانب مهامها اليومية، وعلى مدار الساعة؛ للتعامل مع وباء (كورونا) وحماية المواطنين والمجتمع من كل الآفات، وقدم المحافظ شكره لشرطة المحافظة على هذا الجهد المميز، والمتابعة، وضبط مشتل السموم، التي تفتك بشبابنا.وجرى توقيف المشتبه بهما وتنظيم محضر ضبط رسمي من قبل فرع مكافحة المخدرات، لكل محتويات المشتل والحاضنة، إضافة إلى أدوات لتعاطي المخدرات المعروفة بالبانج، وأسمدة، وغيرها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.