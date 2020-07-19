وفاة شاب من مدينة الخليل إثر سقوطه من علو

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مصادر محلية، صباح اليوم الأحد، عن وفاة شاب إثر سقوطه من علو، بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت المصادر، بأن الشاب توفي صباح اليوم، إثر سقوطه من علو، في عمارة قيد الإنشاء بمدينة الخليل.



وبدورها، باشرت النيابة العامة، وشرطة الخليل، بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.