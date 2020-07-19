الصحة العالمية: ارتفاع قياسي لمعدل الإصابات اليومي بـ (كورونا)





وحسب المنظمة، كما أفادت (رويترز)، تم تشخيص 259،848، إصابة بالفيروس في اليوم الأخير بالعالم.





وأوضحت، أن أكبر الزيادات بالإصابة بـ (كورونا) كانت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة الصحة العالمية، ليلة السبت، أن هناك زيادة يومية قياسية بالإصابة بفيروس (كورونا) في جميع أنحاء العالم.