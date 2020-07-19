أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة





رام الله - دنيا الوطنلا تزال أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة اليوم الأحد، تشهد انخفاضاً على الأسعار، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.1ك = 36 شيكلبتلو: 1ك = 40 شيكلضاني: 40 – 45 شيكلفوارغ: 10 – 15 شيكلمنظف وصافي: 25 شيكلطبق البيض: 10 – 11 شيكل1ك = 8 شيكلصدر: 18 شيكلفخذ: 10 شيكلدبوس: 12 شيكلشيش: 18 شيكلجناح: 8 شيكلكبدة: 15 شيكل1ك = 9 شيكلصدر: 1ك = 15 شيكلفخد أنثى: 11 شيكلفخد ذكر: 10 شيكلجناح: 7 شيكل