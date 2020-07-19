الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الضفة





وقال نادي الأسير، في بيان: إن مواطنين جرى اعتقالهما من طولكرم، وهما: علي حسين عودة (40 عاماً)، وبشار درويش مصاري (41 عاماً).



فيما جرى اعتقال لمواطنين من الخليل، وهما: أمير أبو زينة، وعصام النتشة، ومواطن آخر من مخيم بلاطة شرق نابلس، وهو وائل سميح حشاش (22 عاماً)، رافق اعتقاله مواجهات، أدت إلى إصابة مواطنين آخرين برصاص الاحتلال.



تجدر الإشارة إلى أن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال "مستعربون" قد اقتحمت بالأمس، مخيم الجلزون شمال رام الله، واختطفت ثلاثة مواطنين، وهم: رائد إبراهيم البياري (19 عاماً)، وقصي رائد بركات (19 عاماً)، وعبد الله محمد شراكة (18 عاماً).



فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين آخرين من القدس في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم فتى وهم: الفتى محمد عجلوني، ومحمد حجيج، وعلاء العجلاوني.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، رافق ذلك مواجهات في مخيم بلاطة في نابلس، أدت إلى إصابة مواطنين برصاص الاحتلال، واعتداءات وتخريب لمحتويات المنازل.