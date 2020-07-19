الحكومة الإسرائيلية تطرح برنامج مساعدات للمتضررين للتصويت

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يطرح حزبا (أزرق أبيض) و(ليكود) برنامج المنح؛ للتصويت عليه في اجتماع مجلس الوزراء الاقتصادي في الحكومة اليوم الأحد.



وأوضح موقع (والا) الإسرائيلي، أن البرنامج سيتم بموجبه تقديم مساعدات مالية جراء أزمة (كورونا)، وستوافق عليه الحكومة إلى جانب الميزانية، وسيتم تحديد طريقة ذلك لاحقاً.



وذكر أن المجلس، يضم نتنياهو، وغانتس، ووزير المالية يسرائيل كاتس، ووزير الاقتصاد عمير بيرتس، وهم سيقررون آلية توزيع أموال المنحة.



وأوضح الموقع، أن طرح البرنامج للتصويت، جاء عقب اتفاق بين الحزبين الليلة الماضية.