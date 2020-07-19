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فتح صناديق الاقتراع في سوريا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب

فتح صناديق الاقتراع في سوريا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، اليوم الأحد، فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين في جميع المراكز الانتخابية بالمحافظات، لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه من المقرر، أن ينتخب السوريون 250 عضواً لتمثيلهم تحت قبة مجلس الشعب من نحو 1,656 مرشحاً، بينهم 200 مرشحة، عبر 7,277 مركزاً جاهزاً في جميع المحافظات.

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