شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة شبان بالرصاص واعتقال رابع خلال اقتحام مخيم بلاطة

إصابة ثلاثة شبان بالرصاص واعتقال رابع خلال اقتحام مخيم بلاطة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة شبان بالرصاص، فيما اعتقل رابع خلال اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الأحد، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وذكرت اللجنة الشعبية لخدمات المخيم، أن قوات الاحتلال، اقتحمت المخيم من مدخليه الشمالي والجنوبي، ثم تمركزت بالجزء الشرقي، وقامت باعتقال الشاب وائل حشاش من منزله.

ودارت خلال ذلك مواجهات عنيفة مع الشبان داخل المخيم،  استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الصوتية، وأسفرت المواجهات عن إصابة ثلاثة شبان بالرصاص، أحدهم في البطن والآخرين كل في قدمه، وتم نقلهم إلى مستشفيات المدينة.

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