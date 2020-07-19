غزة: خمسة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات خلال 24 ساعة





وسجل لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الـ 24 ساعة الماضية، خمسة حوادث سير، نتج عنها ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وطالبت قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمرور بقطاع غزة، اليوم الأحد، عن حالة الطرق لهذا الصباح الأحد 19/07/2020، مشيرة لوجود حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.