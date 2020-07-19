مصرع شاب 21 عاماً وإصابة آخرين جراء حادث سير ذاتي في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شاب يبلغ من العمر(21 عاماً)، اليوم الأحد، مصرعه، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، نتيجة حادث سير وقع على الشارع الالتفافي شرق الخليل.



وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن الحادث ناجم عن انقلاب مركبة غير قانونية، كانت تسير على الشارع الالتفافي، الواصل ما بين مدينة الخليل وبلدة بني نعيم، حيث نجم عن الحادث إصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة، تم نقلهم إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج.



وأضاف ارزيقات، أن الأطباء، قد أعلنوا عن وفاة أحد المصابين، متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها.



وأشار إلى إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور.