شؤون فلسطينية

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لا تزال أسعار الخضروات والفواكه، اليوم الأحد، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي: 

أسعار الفواكه

صبر: 12- 15 (حبّة) = 10 شواكل.

تفاح : 5 شواكل.

عنب: 1ك = 5 شواكل.

خوخ أبو فروة: 1 ك = 4 – 5 شواكل.

جودة أقل: 3 ك = 10 شواكل.

خوخ ملس: 3 – 3.5 ك = 10 شواكل.

أجاص :  5 – 6 شواكل.

أجاص صغير: 3ك = 10 شواكل.

مانجا شيلي: 7 – 8 شواكل.

كيوي: 1 ك = 5 شواكل.

الذرة: 7 – 10 كوز = 5 شواكل.

سانتروزة: 1ك = 6 – 7 شواكل.

أسعار الخضروات:

تومة (وقية): 3 شواكل.

فلفل أخضر: 1ك =  2 شيكل

فلفل رومي: 3 – 4 شواكل.

خيار بلدي: 6 – 7 ك = 10 شواكل.

خيار حمامات : 10 ك = 10 شواكل.

بندورة: 7 – 8 ك = 10 شواكل.

بطاطا بلدية:  5 ك = 10 شواكل.

بطاطا ثلاجات: 7 ك = 10 شواكل.

بطاطا حلوة: 1 ك = 2 شيكل

بامية بلدية :  8 شواكل.

بامية مصرية:  6 شواكل.

ملوخية: 1 ك = 2 شواكل.

ليمون: 1ك = 4 شواكل.

جودة أقل: 3ك = 10 شواكل.

بصل بلدي: 1 ك = 1 شيكل

باذنجان بلدي: 1 ك = 1 شيكل

و3ك = 2 شيكل

كوسا: 1 ك = 1 شيكل

فاصولياء: 1 ك = 2  شيكل

لوبياء:  1ك = 3 شواكل.

فقوس: 5 ك = 10 شواكل.

ملفوف أحمر (صغير): 2 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

فلفل أحمر (بكسة): 15 – 20 شيكلاً.

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