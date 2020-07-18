"الصحة العالمية": إصابات (كورونا) اليومية تسجل زيادة قياسية على مستوى العالم
رام الله - دنيا الوطن
سجلت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت زيادة قياسية في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) على مستوى العالم، خلال الساعات 24 الماضية.
سجلت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت زيادة قياسية في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) على مستوى العالم، خلال الساعات 24 الماضية.
وبلغت الإصابات وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز) عن تقرير للممنظمة، 259848 حالة إصابة، فيما أظهر التقرير اليومي، أن أكبر الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.
وكانت المنظمة سجلت يوم الجمعة 237743 إصابة جديدة.
وزادت الوفيات 7360 حالة في أكبر زيادة يومية منذ العاشر من أيار/مايو.
وزادت الوفيات 7360 حالة في أكبر زيادة يومية منذ العاشر من أيار/مايو.
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