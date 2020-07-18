شركة الكهرباء: فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بشمال القطاع غداً





وأضافت في التنويه الذي نشرته صفحة الشركة عبر (فيسبوك): أن المناطق (بئر النعجة) بجباليا، وأبراج أبو الحصين، ومنطقة دكان العجوري، ومنطقة مسجد الصالحين، منطقة مدرسة أبو عبيدة، ومنطقة آبار غزة.



وتابعت: سيكون الفصل من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الواحدة ظهراً، بسبب أعمال صيانة علي الشبكات وتركيب قاطع الكتروني.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء بشمال القطاع اليوم السبت، تنويهاً بأنه سيتم غداً الأحد فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق.