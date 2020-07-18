شركة الكهرباء: فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بشمال القطاع غداً
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع الكهرباء بشمال القطاع اليوم السبت، تنويهاً بأنه سيتم غداً الأحد فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق.
وتابعت: سيكون الفصل من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الواحدة ظهراً، بسبب أعمال صيانة علي الشبكات وتركيب قاطع الكتروني.
أصدرت شركة توزيع الكهرباء بشمال القطاع اليوم السبت، تنويهاً بأنه سيتم غداً الأحد فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق.
وأضافت في التنويه الذي نشرته صفحة الشركة عبر (فيسبوك): أن المناطق (بئر النعجة) بجباليا، وأبراج أبو الحصين، ومنطقة دكان العجوري، ومنطقة مسجد الصالحين، منطقة مدرسة أبو عبيدة، ومنطقة آبار غزة.
وتابعت: سيكون الفصل من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الواحدة ظهراً، بسبب أعمال صيانة علي الشبكات وتركيب قاطع الكتروني.
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