شؤون فلسطينية

محافظ قلقيلية: تمديد الإغلاق لمدة 48 ساعة أخرى ليشمل المدينة وبلدة "جيت"

محافظ قلقيلية: تمديد الإغلاق لمدة 48 ساعة أخرى ليشمل المدينة وبلدة "جيت"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة اليوم السبت، بياناً صحفياً أكد فيه تمديد الإغلاق لمدة 48 ساعة أخرى ليشمل، مدينة قلقيلية وبلدة "جيت".

ووفق البيان الذي نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن الإغلاق يبدأ من صباح يوم غد الأحد، الساعة السادسة صباحاً، وحتى يوم الثلاثاء، الساعة 6 صباحاً.

وقال: إن الإغلاق شامل باستثناء الصيدليات والمخابز من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، مشدداً على أن الحركة ممنوعة والمحال التجارية مغلقة، وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة مغلقة.


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