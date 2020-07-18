182 حالة وفاة و3614 إصابة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج





هذا وتتابع السفارة على مدار الساعة الاوضاع الصحية والمعيشية لابناء شعبنا في المخيمات، خاصة حالات الاصابة وتتابعها باستمرار.



وأشار فريق العمل المصغر الذي يتابع الاوضاع الصحية والمعيشية لجالياتنا حول العالم، إلى أنه لم يتم تسجيل اية حالة وفاة في صفوفها لهذا اليوم.



وأكد الفريق المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية عدم تسجيل اية وفاة او اصابة في صفوف الجالية لهذا اليوم.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم لهذا اليوم، لافتة إلى أن عدد الوفيات استقر عند 182 حالة.وأشارت الوزارة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن عدد الاصابات بالفيروس وصل الى 3614 حالة، منها 10 حالات في لبنان، فيما وصل عدد الحالات المتعافين الى 1528، منها خمس حالات بلبنان.إلى ذلك، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية تسجيل عشر إصابات جديدة في صفوف الجالية، 5 منها في مخيم الرشيدية، وخمس أخرى في مخيم قاسمية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 16.وأكدت بتعافي ست حالات كانت مصابة سابقا، وعلى الفور تحركت السفارة وقيادة الساحة المشكلة من الفصائل الفلسطينية وبالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية وجميع الاجهزة المختصة باتخاذ وتطبيق جميع اجراءات السلامة حيث تم تعقيم المخيمين، وتوزيع الكمامات، وفحص درجة حرارة المارة، واخذ عينات عشوائية للتأكد من محاصرة الفايروس.